Basketbol: Toplu sonuç
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Basketbol: Toplu sonuç

14.02.2021 19:31 | Son Güncelleme: 14.02.2021 19:35
Basketbol: Toplu sonuç

Basketbolda Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nde 19. hafta tek maçla tamamlandı.

Basketbolda Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nde 19. hafta tek maçla tamamlandı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftasına ise 3 maçla devam edildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Birevim Elazığ İl Özel İdare-Nesibe Aydın: 69-64

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor: 84-75

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Finalspor: 88-84

Akhisar Belediye Basketbol-BUDO Gemlik: 99-73

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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