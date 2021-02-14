Basketbol: Toplu sonuç
14.02.2021 19:31 | Son Güncelleme: 14.02.2021 19:35
Basketbolda Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nde 19. hafta tek maçla tamamlandı.
Basketbolda Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nde 19. hafta tek maçla tamamlandı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftasına ise 3 maçla devam edildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Birevim Elazığ İl Özel İdare-Nesibe Aydın: 69-64
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor: 84-75
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Finalspor: 88-84
Akhisar Belediye Basketbol-BUDO Gemlik: 99-73
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür