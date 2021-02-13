Basketbol: Toplu sonuç
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Basketbol: Toplu sonuç

13.02.2021 19:43 | Son Güncelleme: 13.02.2021 19:47
Basketbol: Toplu sonuç

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında 5, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftasında ise 2 maç oynandı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında 5, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftasında ise 2 maç oynandı.

Liglerde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş HDI Sigorta-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 76-82

Samsun Canik Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 79-55

BOTAŞ-Galatasaray: 55-74

Bellona Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo: 50-71

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 86-89

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Sigortam.net: 87-69

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Mamak Belediyespor: 83-81

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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