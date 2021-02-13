Basketbol: Toplu sonuç
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında 5, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftasında ise 2 maç oynandı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında 5, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftasında ise 2 maç oynandı.
Liglerde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş HDI Sigorta-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 76-82
Samsun Canik Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 79-55
BOTAŞ-Galatasaray: 55-74
Bellona Kayseri Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo: 50-71
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 86-89
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Sigortam.net: 87-69
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Mamak Belediyespor: 83-81
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür