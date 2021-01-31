Basketbol: Toplu sonuç
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Basketbol: Toplu sonuç

31.01.2021 22:53 | Son Güncelleme: 31.01.2021 22:56
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 16. haftasında 3 maç oynandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 16. haftasında 3 maç oynandı.

Liglerde bugün yapılan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko-Empera Halı Gaziantep Basketbol: 97-102

Pınar Karşıyaka-TOFAŞ: 90-71

Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom: 75-86

Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes: 76-100

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Finalspor: 97-64

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Nadir Gold İstanbul Basket: 73-60

Semt77 Yalovaspor-BUDO Gemlik: 72-69

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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