Basketbol: Toplu sonuç
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Basketbol: Toplu sonuç

27.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:22
Basketbol: Toplu sonuç

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasına 5 maçla devam edildi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasına 5 maçla devam edildi.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 54-84

Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ: 72-67

Nesibe Aydın-Bellona Kayseri Basketbol: 70-67

Fenerbahçe Öznur Kablo-OGM Ormanspor: 88-85

Galatasaray-Samsun Canik Belediyespor: 123-41

Ligde 18. hafta mücadelesi 29 Ocak Cuma günü oynanacak İzmit Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta maçıyla tamamlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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