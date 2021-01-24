Basketbol: Toplu sonuç
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Basketbol: Toplu sonuç

24.01.2021 22:39 | Son Güncelleme: 24.01.2021 22:43
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası oynanan 4 karşılaşmayla tamamlanırken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası yapılan 1 maçla başladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası oynanan 4 karşılaşmayla tamamlanırken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası yapılan 1 maçla başladı.

Liglerde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka: 75-85

Empera Halı Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor: 77-70

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Fenerbahçe Beko: 86-93

TOFAŞ-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 83-85

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 93-61

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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