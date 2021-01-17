Basketbol: Toplu sonuç
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Basketbol: Toplu sonuç

17.01.2021 22:15 | Son Güncelleme: 17.01.2021 22:18
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 15. haftası ise tek maçla tamamlandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 15. haftası ise tek maçla tamamlandı.

Liglerde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş: 83-92

Türk Telekom-Anadolu Efes: 84-86

Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Tekfen: 76-85

Pınar Karşıyaka-Empera Halı Gaziantep Basketbol: 72-65

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Sigortam.net-BUDO Gemlik: 89-86

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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