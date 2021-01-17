Basketbol: Toplu sonuç
17.01.2021 22:15 | Son Güncelleme: 17.01.2021 22:18
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 15. haftası ise tek maçla tamamlandı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 15. haftası ise tek maçla tamamlandı.
Liglerde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe Beko-Beşiktaş: 83-92
Türk Telekom-Anadolu Efes: 84-86
Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Tekfen: 76-85
Pınar Karşıyaka-Empera Halı Gaziantep Basketbol: 72-65
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Sigortam.net-BUDO Gemlik: 89-86
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever