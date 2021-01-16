Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında 3, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında 1 ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 15. haftasında 6 karşılaşma oynandı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında 3, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında 1 ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 15. haftasında 6 karşılaşma oynandı.
Liglerde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Galatasaray-OGM Ormanspor: 89-87
HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Aliağa Petkimspor: 94-76
Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ: 75-88
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş HDI Sigorta-Çankaya Üniversitesi: 75-68
Türkiye Basketbol 1. Lig
Bornova Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 88-79
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Global Connect Travel Düzce: 70-75
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Finalspor: 65-66
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor: 76-73
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Ankara Anadolu Basket: 89-81
Semt77 Yalovaspor-Mamak Belediyespor: 79-65
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük