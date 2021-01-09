Basketbol: Toplu sonuç
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Basketbol: Toplu sonuç

09.01.2021 22:55 | Son Güncelleme: 09.01.2021 22:59
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası 4 maçla, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası da 6 müsabakayla başladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası 4 maçla, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası da 6 müsabakayla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftası ise 7 karşılaşmayla tamamlandı.

Liglerde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Pınar Karşıyaka: 78-86

OGM Ormanspor-Fenerbahçe Beko: 63-72

TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji: 87-80

Beşiktaş-Frutti Extra Bursaspor: 69-84

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Galatasaray-Bellona Kayseri Basketbol: 100-92

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-OGM Ormanspor: 75-89

İzmit Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor: 113-47

Beşiktaş HDI Sigorta-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 77-85

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 87-60

Nesibe Aydın-Fenerbahçe Öznur Kablo: 61-71

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Final Spor-Akhisar Belediye Basketbol: 72-75

Global Connect Travel Düzce-Semt77 Yalovaspor: 70-79

Mamak Belediyespor-Sigortam.Net: 103-95

Samsunspor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 109-103

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Bornova Belediyespor: 74-76

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 97-95

Nadir Gold İstanbul Basket-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 59-84

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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