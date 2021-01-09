Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası 4 maçla, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası da 6 müsabakayla başladı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası 4 maçla, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası da 6 müsabakayla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftası ise 7 karşılaşmayla tamamlandı.
Liglerde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Pınar Karşıyaka: 78-86
OGM Ormanspor-Fenerbahçe Beko: 63-72
TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji: 87-80
Beşiktaş-Frutti Extra Bursaspor: 69-84
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Galatasaray-Bellona Kayseri Basketbol: 100-92
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-OGM Ormanspor: 75-89
İzmit Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor: 113-47
Beşiktaş HDI Sigorta-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 77-85
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 87-60
Nesibe Aydın-Fenerbahçe Öznur Kablo: 61-71
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Final Spor-Akhisar Belediye Basketbol: 72-75
Global Connect Travel Düzce-Semt77 Yalovaspor: 70-79
Mamak Belediyespor-Sigortam.Net: 103-95
Samsunspor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 109-103
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Bornova Belediyespor: 74-76
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 97-95
Nadir Gold İstanbul Basket-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 59-84
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan