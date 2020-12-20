Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 11. hafta ile Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 3. hafta ise tek maçla sona erdi.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 11. hafta ile Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 3. hafta ise tek maçla sona erdi.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor: 90-54
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Bahçeşehir Koleji: 76-105
Beşiktaş-Büyükçekmece Basketbol: 84-77
OGM Ormanspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 85-101
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Sigortam.net-Finalspor: 93-87
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bodrum Karya-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 61-91
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür