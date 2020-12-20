Basketbol: Toplu sonuç
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Basketbol: Toplu sonuç

20.12.2020 22:21 | Son Güncelleme: 20.12.2020 22:24
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 11. hafta ile Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 3. hafta ise tek maçla sona erdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 11. hafta ile Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 3. hafta ise tek maçla sona erdi.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor: 90-54

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Bahçeşehir Koleji: 76-105

Beşiktaş-Büyükçekmece Basketbol: 84-77

OGM Ormanspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 85-101

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Sigortam.net-Finalspor: 93-87

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bodrum Karya-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 61-91

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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