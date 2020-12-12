Basketbol: Toplu sonuç
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Basketbol: Toplu sonuç

12.12.2020 22:17 | Son Güncelleme: 12.12.2020 22:20
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında 3, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında 4 karşılaşma oynandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında 3, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında 4 karşılaşma oynandı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 10. haftası ise 3 maçla başladı.

ING Basketbol Süper Ligi

Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş: 76-86

HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Galatasaray: 97-80

Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko: 83-79

Not: Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor karşılaşması ertelendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Samsun Canik Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 50-124

Birevim Elazığ İl Özel İdare-BOTAŞ: 82-95

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Galatasaray: 61-92

OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi: 88-68

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Finalspor-Budo Gemlik: 74-58

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor: 78-77

Samsunspor-Sigortam.Net: 91-79

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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