Basketbol: Toplu sonuç
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Basketbol: Toplu sonuç

09.12.2020 18:59 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:02
Basketbol: Toplu sonuç

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta ertelenen 2 maç haricinde tamamlandı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta ertelenen 2 maç haricinde tamamlandı.

Ligin 11. haftasında bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Öznur Kablo: 71-86

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Galatasaray: 95-97

Ligde 11. haftada oynanması planlanan Hatay Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ve İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın karşılaşmaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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