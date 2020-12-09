Basketbol: Toplu sonuç
09.12.2020 18:59 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:02
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta ertelenen 2 maç haricinde tamamlandı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta ertelenen 2 maç haricinde tamamlandı.
Ligin 11. haftasında bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Öznur Kablo: 71-86
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Galatasaray: 95-97
Ligde 11. haftada oynanması planlanan Hatay Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ve İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın karşılaşmaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay