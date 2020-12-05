Basketbol: Toplu sonuç
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Basketbol: Toplu sonuç

05.12.2020 22:33 | Son Güncelleme: 05.12.2020 22:37
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası bir maçla başladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası bir maçla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 8. haftası 7 maçla tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen: 54-78

Beşiktaş-Türk Telekom: 94-60

Empera Halı Gaziantep Basketbol-TOFAŞ: 68-67

Galatasaray-Büyükçekmece Basketbol: 87-91

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Samsun Canik Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 48-82

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Akhisar Belediye Basketbol: 77-90

Finalspor-Global Connect Travel Düzce: 70-68

Bornova Belediyespor-Semt77 Yalovaspor: 91-66

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 86-84

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-BUDO Gemlik: 79-69

Samsunspor-Mamak Belediyespor: 84-78

Kocaeli BŞB Kağıtspor-Sigortam.net: 83-80

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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