Basketbol: Toplu sonuç
28.11.2020 20:31 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:34
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 7. hafta maçları oynandı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 7. hafta maçları oynandı.
Liglerde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi:
Birevim Elazığ İl Özel İdare-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 73-92
OGM Ormanspor-BOTAŞ: 60-64
Bellona Kayseri Basketbol-Samsun Canik Belediyespor: 107-54
Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi: 91-80
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Semt77 Yalovaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 81-62
Sigortam.Net-Bornova Belediyespor: 73-80
BUDO Gemlik-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 76-97
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük