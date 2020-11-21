Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 6. hafta maçları oynandı.
ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 6. hafta maçları oynandı.
Liglerde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
OGM Ormanspor-Darüşşafaka Tekfen: 64-80
Pınar Karşıyaka-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 96-82
Galatasaray-Türk Telekom: 94-89
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Aliağa Petkim: 75-74
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Sigortam.net: 85-71
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Semt77 Yalovaspor: 90-83
Akhisar Belediye Basketbol-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 85-68
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Samsun Canik Belediye-OGM Ormanspor: 62-117
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 86-67
İzmit Belediyespor-Galatasaray: 62-80
Fenerbahçe Öznür Kablo-BOTAŞ: 79-51
Not: Birevim Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol karşılaşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er