Basketbol: Toplu sonuç
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Basketbol: Toplu sonuç

01.11.2020 21:59 | Son Güncelleme: 01.11.2020 22:02
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası oynanan 4 müsabakayla tamamlanırken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 3. haftası ertelenen maçlar dışında sona erdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası oynanan 4 müsabakayla tamamlanırken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 3. haftası ertelenen maçlar dışında sona erdi.

Liglerde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Beşiktaş: 87-83

Empera Halı Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor: 76-87

Türk Telekom-Pınar Karşıyaka: 81-61

Anadolu Efes-Büyükçekmece Basketbol: 98-79

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-İzmit Belediyespor: 72-67

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Nadir Gold İstanbul Basket-Bornova Belediyespor: 64-81

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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