Basketbol: Toplu sonuç
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Basketbol: Toplu sonuç

25.10.2020 19:39 | Son Güncelleme: 25.10.2020 19:39
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasına 3 maçla devam edilirken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası tek maçla sona erdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasına 3 maçla devam edilirken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası tek maçla sona erdi.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor: 93-70

Galatasaray-Gaziantep Basketbol: 86-90

OGM Ormanspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 77-66

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol: 91-69

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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