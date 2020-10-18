Basketbol: Toplu sonuç
18.10.2020 22:33 | Son Güncelleme: 18.10.2020 22:37
ING Basketbol Süper Ligi'nde 4.hafta 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin ilk haftasında ise 1 maç oynandı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 4.hafta 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin ilk haftasında ise 1 maç oynandı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji: 89-66
Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko: 59-65
Türk Telekom-Büyükçekmece Basketbol: 95-89
Beşiktaş-OGM Ormanspor: 85-91
Türkiye Basketbol 1. Ligi
İstanbul Basket-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 61-72
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
İzmit Belediyespor-BOTAŞ: 57-72
Fenerbahçe Öznur Kablo-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 79-55
Not: Hatay Büyükşehir Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor müsabakası ertelendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er