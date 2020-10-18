Basketbol: Toplu sonuç
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Basketbol: Toplu sonuç

18.10.2020 22:33 | Son Güncelleme: 18.10.2020 22:37
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 4.hafta 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin ilk haftasında ise 1 maç oynandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 4.hafta 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin ilk haftasında ise 1 maç oynandı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji: 89-66

Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko: 59-65

Türk Telekom-Büyükçekmece Basketbol: 95-89

Beşiktaş-OGM Ormanspor: 85-91

Türkiye Basketbol 1. Ligi

İstanbul Basket-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 61-72

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İzmit Belediyespor-BOTAŞ: 57-72

Fenerbahçe Öznur Kablo-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 79-55

Not: Hatay Büyükşehir Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor müsabakası ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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