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Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası 4 maçla başlarken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta müsabakaları oynandı.

14.03.2020 22:32 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:32
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası 4 maçla başlarken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta müsabakaları oynandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 23. haftası 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftası da 6 maçla sona erdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Gaziantep Basketbol-Teksüt Bandırma: 73-63

Galatasaray Doğa Sigorta-Pınar Karşıyaka: 74-79

Sigortam.net İTÜ Basket-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 86-63

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen: 81-83

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo: 80-77

Birevim Elazığ İl Özel İdare-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 69-76

Beşiktaş TRC İnşaat-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 97-93

Bellona Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 70-94

Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ: 86-60

İzmit Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor: 83-54

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Final Gençlik-Konyaspor: 88-67

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Petkimspor: 70-85

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor: 102-94

Mamak Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 84-79

Samsunspor-Anadolu Basket: 81-71

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Antalya 07 Basketbol-Bursa Büyükşehir: 73-57

Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş-Mardin Büyükşehir Başak: 73-95

Edremit Belediyesi Gürespor-Nesibe Aydın: 75-86

Emlak Konut-Bosna 34: 66-46

Yalova VİP-İstanbul Üniversitesi: 70-104

1881 Düzce Belediyespor-Mersin Üniversitesi: 90-106

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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