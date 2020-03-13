Basketbol: Toplu sonuç
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 23'üncü hafta 3, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 26'ncı hafta 2 maçla başladı.
13.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:16
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 23'üncü hafta 3, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 26'ncı hafta 2 maçla başladı.
İki ligde oynanan 5 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
Türkiye Basketbol 1. Ligi
1881 Düzce Belediyespor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 88-92
Bornova Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol: 85-71
Merkezefendi Belediyespor-Akhisar Belediyespor: 90-79
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bayraklı Belediyespor-Urla Belediyespor: 87-83
BOTAŞ Gelişim-Fenerbahçe Gelişim: 72-78
Kaynak: AA