SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Basketbol: Toplu sonuç - Spor
basketbol, Bandırma, Türkiye, Spor

Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasına 4 maçla devam edildi.

08.03.2020 20:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:20
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasına 4 maçla devam edildi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22'nci hafta 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25'inci hafta 4 maçla sona erdi.

Bu 3 ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Teksüt Bandırma-Sigortam.net İTÜ Basket: 64-48

Beşiktaş Sompo Sigorta-Fenerbahçe Beko: 73-74

TOFAŞ-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 79-71

Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray Doğa Sigorta: 79-88

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı-Bornova Belediyespor: 68-71

Petkimspor-Final Gençlik: 94-90

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Fenerbahçe Gelişim-Bayraklı Belediyespor: 65-79

Mersin Üniversitesi-Bursa Büyükşehir: 62-71

İstanbul Üniversitesi-1881 Düzce Belediyespor: 112-90

Bosna 34-Yalova VİP: 115-54

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Spor
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Spor
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Spor
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Mert Hakan, maç sonu G.Saray sorusuna isyan etti: Aile terbiyemiz var Spor
Mert Hakan, maç sonu G.Saray sorusuna isyan etti: Aile terbiyemiz var
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti Spor
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dev proje hizmete açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump James Jeffrey Mustafa Destici
Magazin Can Yaman Ece Erken Defne Samyeli Nilperi Şahinkaya
Spor Ünal Karaman Bülent Uygun Sergen Yalçın İsmail Kartal Hikmet Karaman
Daha Fazla Adana Avrupa İtalya Yunanistan
Şu an buradasınız: Basketbol: Toplu sonuç - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 21:56:34. #1.15#