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Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22'nci haftası 3 maçla başladı.

07.03.2020 22:22 | Son Güncelleme: 07.03.2020 22:22
Basketbol: Toplu sonuç

ING Süper Ligi'nin 22'nci haftası 3 maçla başladı. Basketbol 1. Ligi'nin 22. haftasına 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 25. haftasına ise 2 müsabakayla devam edildi.

Bu 3 ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji: 85-54

OGM Ormanspor-Türk Telekom: 64-82

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor: 77-95

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Konyaspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 74-72

Akhisar Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor: 69-71

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Samsunspor: 82-72

BUDO Gemlik Basketbol-Merkezefendi Belediyespor: 87-116

Semt77 Yalovaspor-Mamak Belediyespor: 70-68

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mardin Büyükşehir Başak-Edremit Belediyesi Gürespor: 76-75

Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş-Antalya 07 Basketbol: 69-81

Kaynak: AA

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