Basketbol: Toplu sonuç
Basketbolda ING Basketbol Süper Ligi'nde 21'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 20'nci hafta sona erdi.
Basketbolda ING Basketbol Süper Ligi'nde 21'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 20'nci hafta sona erdi.
Liglerde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Sigortam.net İTÜ Basket-Anadolu Efes: 49-63
Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor: 102-77
Türk Telekom-Pınar Karşıyaka: 62-77
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko: 62-64
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Sompo Sigorta: 81-92
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-İzmit Belediyespor: 63-67
Kaynak: AA