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Basketbol: Toplu sonuç

Basketbolda ING Basketbol Süper Ligi'nde 21'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 20'nci hafta sona erdi.

01.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 01.03.2020 22:20
Basketbol: Toplu sonuç

Basketbolda ING Basketbol Süper Ligi'nde 21'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 20'nci hafta sona erdi.

Liglerde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Sigortam.net İTÜ Basket-Anadolu Efes: 49-63

Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor: 102-77

Türk Telekom-Pınar Karşıyaka: 62-77

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko: 62-64

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Sompo Sigorta: 81-92

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-İzmit Belediyespor: 63-67

Kaynak: AA

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