Basketbol: Toplu sonuç
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 22. hafta birer maçla başladı.
22.02.2020 00:22 | Son Güncelleme: 22.02.2020 00:22
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 22. hafta birer maçla başladı.
Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Anadolu Basket-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 85-74
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bayraklı Belediyespor-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş: 88-72
Kaynak: AA
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