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Basketbol: Toplu sonuç

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 22. hafta birer maçla başladı.

22.02.2020 00:22 | Son Güncelleme: 22.02.2020 00:22
Basketbol: Toplu sonuç

1. Ligi'nde 20'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 22. hafta birer maçla başladı.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Anadolu Basket-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 85-74

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bayraklı Belediyespor-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş: 88-72

Kaynak: AA
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