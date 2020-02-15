Basketbol: Toplu sonuç
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde toplam 12 maç oynandı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde toplam 12 maç oynandı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta, oynanan 4 karşılaşmayla başladı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19. haftaya 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 21. haftaya 3 müsabakayla devam edildi.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor: 88-66
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor: 88-54
BOTAŞ-Fenerbahçe Öznur Kablo: 44-62
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Çankaya Üniversitesi: 79-101
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Final Gençlik-Akhisar Belediyespor: 72-67
Konyaspor-Anadolu Basket: 87-82
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 79-84
Samsunspor-Bandırma Kırmızı: 69-77
Manisa Büyükşehir Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol: 74-79
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mardin Büyükşehir Başak-Yalova VİP: 104-63
Edremit Belediyesi Gürespor-Bayraklı Belediyespor: 68-57
Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş-Emlak Konut: 58-88