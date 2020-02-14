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Basketbol: Toplu sonuç

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19'uncu haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 21. haftası 3 maçla başladı.

14.02.2020 21:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:26
Basketbol: Toplu sonuç

1. Ligi'nin 19'uncu haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 21. haftası 3 maçla başladı.

Bu iki ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi

1881 Belediyespor-Mamak Belediyespor: 74-82

Merkezefendi Belediyespor-Bornova Belediyespor: 87-69

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Nesibe Aydın-1881 Düzce Belediyespor: 81-69

BOTAŞ Gelişim-Antalya 07 Basketbol: 78-86

Urla Belediyespor-Mersin Üniversitesi: 48-78

Kaynak: AA
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