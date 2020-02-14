Basketbol: Toplu sonuç
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19'uncu haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 21. haftası 3 maçla başladı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19'uncu haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 21. haftası 3 maçla başladı.
Bu iki ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Türkiye Basketbol 1. Ligi
1881 Düzce Belediyespor-Mamak Belediyespor: 74-82
Merkezefendi Belediyespor-Bornova Belediyespor: 87-69
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Nesibe Aydın-1881 Düzce Belediyespor: 81-69
BOTAŞ Gelişim-Antalya 07 Basketbol: 78-86
Urla Belediyespor-Mersin Üniversitesi: 48-78