Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 18. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 18. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Sigortam.net İTÜ Basket-Pınar Karşıyaka: 81-91
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes: 67-92
Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko: 79-100
Galatasaray Doğa Sigorta-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 83-77
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 74-67