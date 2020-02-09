Haberler » Spor » Basketbol: Toplu sonuç - Spor

Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. hafta, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 18. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

09.02.2020 22:36 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:36
Basketbol: Toplu sonuç

ING Süper Ligi'nde 19. hafta, Basketbol 1. Ligi'nde ise 18. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sigortam.net İTÜ Basket-Pınar Karşıyaka: 81-91

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes: 67-92

Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko: 79-100

Galatasaray Doğa Sigorta-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 83-77

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 74-67

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler