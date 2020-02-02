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Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta oynanan 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 17. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.

02.02.2020 22:02 | Son Güncelleme: 02.02.2020 22:02
Basketbol: Toplu sonuç

ING Süper Ligi'nde 18. hafta oynanan 4, Basketbol 1. Ligi'nde ise 17. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji: 95-91

Fenerbahçe Beko-Türk Telekom: 91-67

Anadolu Efes-Teksüt Bandırma: 83-72

OGM Ormanspor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 84-75

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Konyaspor-Akhisar Belediyespor: 64-70

Petkimspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86-72

Kaynak: AA
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