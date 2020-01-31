Basketbol: Toplu sonuç
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta, 4 maçla başladı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta, 4 maçla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise ikişer mücadele yapıldı.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bellona Kayseri Basketbol-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 93-97
Galatasaray-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 90-79
Samsun Canik Belediyespor-BOTAŞ: 50-94
Fenerbahçe Öznur Kablo-OGM Ormanspor: 85-70
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Anadolu Basket-Semt77 Yalovaspor: 73-61
1881 Düzce Belediyespor-Merkezefendi Belediyespor: 65-80
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Antalya 07 Basketbol-Bosna 34: 87-57
Bayraklı Belediyespor-BOTAŞ Gelişim: 58-61