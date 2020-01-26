Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında bir maç yapıldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında bir maç yapıldı. Türkiye Basketbol 1. Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde de birer karşılaşma oynandı.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Türk Telekom-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 92-83
Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Beko: 81-70
Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Sigorta: 98-104
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka: 56-99
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş TRC İnşaat-Bellona Kayseri Basketbol: 84-62
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 82-75
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Fenerbahçe Gelişim-İstanbul Üniversitesi: 67-70