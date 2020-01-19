Basketbol: Toplu sonuç
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15'inci haftaya tek maçla devam edilirken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 17'nci hafta 1 maçla sona erdi.
19.01.2020 20:24 | Son Güncelleme: 19.01.2020 20:24
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15'inci haftaya tek maçla devam edilirken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 17'nci hafta 1 maçla sona erdi.
Süper Lig
Fenerbahçe Öznur Kablo-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 90-83
1. Lig
Fenerbahçe Gelişim-Urla Belediyespor: 74-64
Kaynak: AA
HABER YORUMLARI