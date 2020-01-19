Haberler » Spor » Basketbol: Toplu sonuç - Spor

Basketbol: Toplu sonuç

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15'inci haftaya tek maçla devam edilirken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 17'nci hafta 1 maçla sona erdi.

19.01.2020 20:24 | Son Güncelleme: 19.01.2020 20:24
Basketbol: Toplu sonuç

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nde 15'inci haftaya tek maçla devam edilirken, Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 17'nci hafta 1 maçla sona erdi.

Süper Lig

Fenerbahçe Öznur Kablo-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 90-83

1. Lig

Fenerbahçe Gelişim-Urla Belediyespor: 74-64

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler