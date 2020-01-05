Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ilk yarı mücadelesi tamamlandı.
ING Basketbol Süper Ligi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ilk yarı mücadelesi tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor: 86-83
Darüşşafaka Tekfen-Teksüt Bandırma: 96-88
Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes: 80-82
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basket: 96-73
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş TRC İnşaat-Samsun Canik Belediyespor: 82-77
Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ: 78-68
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mersin Üniversitesi-BOTAŞ Gelişim: 58-48
İstanbul Üniversitesi-Edremit Belediyesi Gürespor: 67-66
Fenerbahçe Gelişim-Nesibe Aydın: 58-76
Bosna 34-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş: 66-65