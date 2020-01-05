Haberler » Spor » Basketbol: Toplu sonuç - Spor

Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ilk yarı mücadelesi tamamlandı.

05.01.2020 22:48 | Son Güncelleme: 05.01.2020 22:48
Basketbol: Toplu sonuç

ING Süper Ligi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ilk yarı mücadelesi tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor: 86-83

Darüşşafaka Tekfen-Teksüt Bandırma: 96-88

Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes: 80-82

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basket: 96-73

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş TRC İnşaat-Samsun Canik Belediyespor: 82-77

Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ: 78-68

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mersin Üniversitesi-BOTAŞ Gelişim: 58-48

İstanbul Üniversitesi-Edremit Belediyesi Gürespor: 67-66

Fenerbahçe Gelişim-Nesibe Aydın: 58-76

Bosna 34-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş: 66-65

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler