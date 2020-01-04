Haberler » Spor » Basketbol: Toplu sonuç - Spor

Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi 15'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13'üncü, Türkiye Basketbol 1. Ligi 14'üncü ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi 15'inci hafta maçlarıyla devam etti.

04.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 04.01.2020 22:22
Basketbol: Toplu sonuç

ING Süper Ligi 15'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13'üncü, Basketbol 1. Ligi 14'üncü ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi 15'inci hafta maçlarıyla devam etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol: 96-84

OGM Ormanspor-Beşiktaş Sompo Sigorta: 72-80

Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom: 72-87

TOFAŞ-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 110-68

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Galatasaray-OGM Ormanspor: 71-72

Çankaya Üniversitesi-Bellona Kayseri Basketbol: 77-52

Birevim Elazığ İl Özel İdare-Fenerbahçe Öznur Kablo: 87-84

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Final Gençlik-Merkezefendi Belediyespor: 78-80

Manisa Büyükşehir Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor: 57-44

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyespor: 59-74

Konyaspor-Mamak Belediyespor: 79-63

Petkimspor-Bandırma Kırmızı: 80-72

Semt77 Yalovaspor-Samsunspor: 68-51

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Akhisar Belediyespor: 75-72

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Yalova VİP-Antalya 07 Basketbol: 47-91

Bursa Büyükşehir-Bayraklı Belediyespor: 61-83

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler