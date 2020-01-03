Basketbol: Toplu sonuç
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 15'inci hafta mücadelesi başladı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 15'inci hafta mücadelesi başladı.
Liglerde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 92-87
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Anadolu Basket-BUDO Gemlik Basketbol: 97-90
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Urla Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başak: 57-83
1881 Düzce Belediyespor-Emlak Konut: 50-53