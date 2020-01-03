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Basketbol: Toplu sonuç

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 15'inci hafta mücadelesi başladı.

03.01.2020 23:40 | Son Güncelleme: 03.01.2020 23:40
Basketbol: Toplu sonuç

Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nin 13'üncü, Basketbol 1. Ligi'nin 14'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 15'inci hafta mücadelesi başladı.

Liglerde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 92-87

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Anadolu Basket-BUDO Gemlik Basketbol: 97-90

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Urla Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başak: 57-83

1881 Düzce Belediyespor-Emlak Konut: 50-53

Kaynak: AA
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