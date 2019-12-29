Haberler » Spor » Basketbol: Toplu sonuç - Spor

Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nde 14'üncü hafta maçlarına devam edildi.

29.12.2019 19:42 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:42
Basketbol: Toplu sonuç

ING Süper Ligi'nde 14'üncü hafta maçlarına devam edildi. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci, Basketbol 1. Ligi'nde ise 13'üncü hafta maçları tamamlandı.

Liglerde bugün alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Frutti Extra Bursaspor-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 90-81

OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka: 70-86

Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen: 89-83

Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi

OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 93-82

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı-Anadolu Basket: 90-71

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler