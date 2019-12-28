Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi'ne 14'üncü, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 12'nci hafta maçları başladı.
ING Basketbol Süper Ligi'ne 14'üncü, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 12'nci hafta maçları başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 13'üncü hafta maçlarıyla devam edilirken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 14'üncü hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Liglerde bugün alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji: 90-92
Sigortam.net İTÜ Basket-Galatasaray Doğa Sigorta: 83-86
Beşiktaş Sompo Sigorta-Türk Telekom: 78-74
Teksüt Bandırma-TOFAŞ: 86-80
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Beşiktaş TRC İnşaat: 72-104
Samsun Canik Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 56-96
BOTAŞ-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 80-83
İzmit Belediyespor-Çankaya Üniversitesi: 81-69
Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray: 61-82
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Mamak Belediyespor-Petkimspor: 68-88
Samsunspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 59-56
BUDO Gemlik Basketbol-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 80-86
Akhisar Belediyespor-Semt77 Yalovaspor: 88-58
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mardin Büyükşehir Başak-Fenerbahçe Gelişim: 86-87
Edremit Belediyesi Gürespor-Bosna 34: 83-69
Emlak Konut-Bursa Büyükşehir: 66-54
Yalova VİP-1881 Düzce Belediyespor: 72-95
Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş-Urla Belediyespor: 82-52