Basketbol: Toplu sonuç

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 13'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 14'üncü hafta üçer karşılaşma ile başladı.

27.12.2019 22:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:50
Basketbol: Toplu sonuç

1. Ligi'nde 13'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 14'üncü hafta üçer karşılaşma ile başladı.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bornova Belediyespor-Konyaspor: 58-76

1881 Düzce Belediyespor-Final Gençlik: 62-73

Merkezefendi Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 70-86

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Antalya 07 Basketbol-Nesibe Aydın: 63-55

Bayraklı Belediyespor-Mersin Üniversitesi: 76-71

BOTAŞ Gelişim-İstanbul Üniversitesi: 62-64

Kaynak: AA
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