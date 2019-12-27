Basketbol: Toplu sonuç
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 13'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 14'üncü hafta üçer karşılaşma ile başladı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 13'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 14'üncü hafta üçer karşılaşma ile başladı.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bornova Belediyespor-Konyaspor: 58-76
1881 Düzce Belediyespor-Final Gençlik: 62-73
Merkezefendi Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 70-86
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Antalya 07 Basketbol-Nesibe Aydın: 63-55
Bayraklı Belediyespor-Mersin Üniversitesi: 76-71
BOTAŞ Gelişim-İstanbul Üniversitesi: 62-64