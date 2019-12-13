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Basketbol: Toplu sonuç

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 11. haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 12. haftası da 3 maçla başladı.

13.12.2019 20:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:58
Basketbol: Toplu sonuç

1. Ligi'nin 11. haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 12. haftası da 3 maçla başladı.

Liglerde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Belediyespor-Anadolu Basket: 73-56

Merkezefendi Belediyespor-Petkimspor: 82-73

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

1881 Düzce Belediyespor-Bursa Büyükşehir: 65-63

BOTAŞ Gelişim-Urla Belediyespor: 84-50

Bayraklı Belediyespor-Bosna 34: 81-64

Kaynak: AA
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