Basketbol: Toplu sonuç
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 11. haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 12. haftası da 3 maçla başladı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 11. haftası 2, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 12. haftası da 3 maçla başladı.
Liglerde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bornova Belediyespor-Anadolu Basket: 73-56
Merkezefendi Belediyespor-Petkimspor: 82-73
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
1881 Düzce Belediyespor-Bursa Büyükşehir: 65-63
BOTAŞ Gelişim-Urla Belediyespor: 84-50
Bayraklı Belediyespor-Bosna 34: 81-64