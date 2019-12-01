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Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'ne 10. hafta maçlarıyla devam edildi.

01.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 01.12.2019 22:22
Basketbol: Toplu sonuç

ING Süper Ligi'ne 10. hafta maçlarıyla devam edildi. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7'inci, Basketbol 1. Ligi'nde 8'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 10'uncu hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol: 87-106

Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko: 68-57

OGM Ormanspor-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 77-76

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor: 76-82

Galatasaray-Beşiktaş TRC İnşaat: 83-67

Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ: 61-58

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı-Mamak Belediyespor: 85-60

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

1881 Düzce Belediye-İstanbul Üniversitesi: 74-71

Kaynak: AA
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