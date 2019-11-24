Basketbol: Toplu sonuç

24.11.2019 22:22 | Son Güncelleme: 24.11.2019 22:22

ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 9. hafta maçları devam etti. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 6'ncı hafta oynanan 2 maçla tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka: 66-75

Galatasaray Doğa Sigorta-OGM Ormanspor: 105-73

Sigortam.net İTÜ Basket-Frutti Extra Bursaspor: 71-90

Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen: 83-75

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş TRC İnşaat-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 87-76

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi: 70-76

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Fenerbahçe Gelişim-Emlak Konut: 54-70

Mersin Üniversitesi-Antalya 07 Basketbol: 86-88

Bosna 34-1881 Düzce Belediyespor: 79-75

Kaynak: AA