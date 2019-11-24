Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 9. hafta maçları devam etti.
ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 9. hafta maçları devam etti. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 6'ncı hafta oynanan 2 maçla tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka: 66-75
Galatasaray Doğa Sigorta-OGM Ormanspor: 105-73
Sigortam.net İTÜ Basket-Frutti Extra Bursaspor: 71-90
Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen: 83-75
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Beşiktaş TRC İnşaat-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 87-76
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi: 70-76
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Fenerbahçe Gelişim-Emlak Konut: 54-70
Mersin Üniversitesi-Antalya 07 Basketbol: 86-88
Bosna 34-1881 Düzce Belediyespor: 79-75