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Basketbol: Toplu sonuç

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7'nci haftası 3, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 9'uncu haftası ise tek maçla başladı.

22.11.2019 23:56 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:56
Basketbol: Toplu sonuç

1. Ligi'nin 7'nci haftası 3, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 9'uncu haftası ise tek maçla başladı.

Liglerde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi


Bornova Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 68-87

1881 Düzce Belediyespor-Akhisar Belediyespor: 47-81

Merkezefendi Belediyespor-Gemlik Basketbol: 91-92

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi


Nesibe Aydın-Bayraklı Belediyespor: 85-67

Kaynak: AA
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