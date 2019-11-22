Basketbol: Toplu sonuç
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7'nci haftası 3, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 9'uncu haftası ise tek maçla başladı.
22.11.2019 23:56 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:56
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7'nci haftası 3, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 9'uncu haftası ise tek maçla başladı.
Liglerde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bornova Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 68-87
1881 Düzce Belediyespor-Akhisar Belediyespor: 47-81
Merkezefendi Belediyespor-Gemlik Basketbol: 91-92
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Nesibe Aydın-Bayraklı Belediyespor: 85-67
Kaynak: AA