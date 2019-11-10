Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası 4 maçla tamamlanırken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 7. hafta 2 karşılaşmayla sona erdi.

10.11.2019 23:18 | Son Güncelleme: 10.11.2019 23:18
Basketbol: Toplu sonuç

ING Süper Ligi'nin 7. haftası 4 maçla tamamlanırken, Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 7. hafta 2 karşılaşmayla sona erdi.

Liglerde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-TOFAŞ: 73-84

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Sompo Sigorta: 84-80

Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes: 83-88

Türk Telekom-OGM Ormanspor: 66-76

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Fenerbahçe Gelişim-1881 Düzce Belediyespor: 66-84

Bosna 34-Mersin Üniversitesi: 76-87

Kaynak: AA
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