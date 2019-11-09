Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası 4 maçla başlarken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta maçları oynandı.

09.11.2019 22:28 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:28
Basketbol: Toplu sonuç

ING Süper Ligi'nin 7. haftası 4 maçla başlarken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta maçları oynandı. Basketbol 1. Ligi'nde 5. hafta 5 müsabakayla tamamlanırken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 7. haftaya ise 3 maçla devam edildi.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka: 72-70

Frutti Extra Bursaspor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 84-79

Doğa Sigorta-Darüşşafaka Tekfen: 78-75

Sigortam.net İTÜ Basket-Teksüt Bandırma: 76-94

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Samsun Canik Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 76-82

Çankaya Üniversitesi-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 80-68

İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor: 80-83

Galatasaray-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 69-66

Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 77-59

Fenerbahçe Öznur Kablo-BOTAŞ: 56-48

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Final Gençlik-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 73-80

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediyespor: 64-69

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Basket: 95-72

Konyaspor-Petkimspor: 71-65

Samsunspor-Gemlik Basketbol: 101-92

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Mardin Büyükşehir Başak-Emlak Konut: 74-61

Edremit Belediyesi Gürespor-BOTAŞ: 82-49

Sakarya Yükseliş-Bayraklı Belediyesi: 58-79

Kaynak: AA
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