Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası 4 maçla başlarken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta maçları oynandı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası 4 maçla başlarken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta maçları oynandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5. hafta 5 müsabakayla tamamlanırken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 7. haftaya ise 3 maçla devam edildi.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka: 72-70
Frutti Extra Bursaspor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 84-79
Galatasaray Doğa Sigorta-Darüşşafaka Tekfen: 78-75
Sigortam.net İTÜ Basket-Teksüt Bandırma: 76-94
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Samsun Canik Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: 76-82
Çankaya Üniversitesi-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 80-68
İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor: 80-83
Galatasaray-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 69-66
Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 77-59
Fenerbahçe Öznur Kablo-BOTAŞ: 56-48
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Final Gençlik-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 73-80
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediyespor: 64-69
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Basket: 95-72
Konyaspor-Petkimspor: 71-65
Samsunspor-Gemlik Basketbol: 101-92
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mardin Büyükşehir Başak-Emlak Konut: 74-61
Edremit Belediyesi Gürespor-BOTAŞ: 82-49
Sakarya Yükseliş-Bayraklı Belediyesi: 58-79