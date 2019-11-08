Basketbol: Toplu sonuç
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 7. hafta mücadelesi başladı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 7. hafta mücadelesi başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Basketbol 1. Ligi
Bornova Belediyespor-Yalovaspor: 84-66
1881 Düzce Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 64-75
Merkezefendi Belediyespor-Mamak Belediyespor: 85-87
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Nesibe Aydın-Yalova VİP: 71-51
İstanbul Üniversitesi-Antalya 07 Basketbol: 79-42
Urla Belediyespor-Bursa Büyükşehir: 60-52