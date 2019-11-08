Basketbol: Toplu sonuç

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 7. hafta mücadelesi başladı.

08.11.2019 21:42 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:42
Basketbol: Toplu sonuç

1. Ligi'nde 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 7. hafta mücadelesi başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Basketbol 1. Ligi

Bornova Belediyespor-Yalovaspor: 84-66

1881 Düzce Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 64-75

Merkezefendi Belediyespor-Mamak Belediyespor: 85-87

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Nesibe Aydın-Yalova VİP: 71-51

İstanbul Üniversitesi-Antalya 07 Basketbol: 79-42

Urla Belediyespor-Bursa Büyükşehir: 60-52

Kaynak: AA
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