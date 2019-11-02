Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası 2 maçla başladı.

02.11.2019 22:44
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası 2 maçla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 4. haftasına 5 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 6. haftasına ise 3 karşılaşmayla devam edildi.

Basketbolda 4 ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş Sompo Sigorta-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 84-87

Pınar Karşıyaka-Türk Telekom: 85-66

TOFAŞ-Galatasaray Doğa Sigorta: 112-93

OGM Ormanspor-Gaziantep Basketbol: 59-83

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

OGM Ormanspor-Fenerbahçe Öznur Kablo: 65-80

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Bellona Kayseri Basketbol: 80-96

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Akhisar Belediyespor-Final Gençlik: 84-91

Mamak Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor: 97-78

Gemlik Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 59-79

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 91-94

Yalovaspor-Petkimspor: 72-73

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bursa Büyükşehir-Fenerbahçe Gelişim: 70-57

Yalova VİP-Mardin Büyükşehir Başak: 57-72

Emlak Konut-Sakarya Yükseliş: 66-55

Kaynak: AA
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