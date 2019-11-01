Basketbol: Toplu sonuç

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 4 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 6. hafta mücadelesi başladı.

01.11.2019 21:14
Basketbol: Toplu sonuç

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 4 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 6. hafta mücadelesi başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Anadolu Basket-Konyaspor: 83-94

Bornova Belediyespor-Merkezefendi Belediyespor: 80-72

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Antalya 07 Basketbol-BOTAŞ Gelişim: 80-54

1881 Düzce Belediyespor-Nesibe Aydın: 62-72

Bayraklı Belediyespor-Edremit Belediyesi Gürespor: 77-62

Kaynak: AA
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