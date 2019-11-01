Basketbol: Toplu sonuç
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 4 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 6. hafta mücadelesi başladı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 4 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 6. hafta mücadelesi başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Anadolu Basket-Konyaspor: 83-94
Bornova Belediyespor-Merkezefendi Belediyespor: 80-72
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Antalya 07 Basketbol-BOTAŞ Gelişim: 80-54
1881 Düzce Belediyespor-Nesibe Aydın: 62-72
Bayraklı Belediyespor-Edremit Belediyesi Gürespor: 77-62