Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'ne 5'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 3'üncü hafta maçlarıyla devam edildi.

27.10.2019 20:16
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'ne 5'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 3'üncü hafta maçlarıyla devam edildi. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 5. hafta maçları tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Teksüt Bandırma: 80-104

Galatasaray Doğa Sigorta-Fenerbahçe Beko: 83-64

Türk Telekom-Darüşşafaka Tekfen: 85-70

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş TRC İnşaat: 96-91

Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 62-59

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Fenerbahçe Gelişim-Mersin Üniversitesi: 65-60

Bosna 34-Antalya 07 Basketbol: 66-68

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.