Basketbol: Toplu sonuç
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde üçüncü hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise beşinci hafta müsabakaları başladı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde üçüncü hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise beşinci hafta müsabakaları başladı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Türkiye Basketbol 1. Ligi
1881 Düzce Belediyespor-Bornova Belediyespor: 68-54
Merkezefendi Belediyespor-Yalovaspor: 72-87
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Nesibe Aydın-Bursa Büyükşehir: 67-81
BOTAŞ Gelişim-Bayraklı Belediyespor: 59-74
Urla Belediyespor-İstanbul Üniversitesi: 55-75