Basketbol: Toplu sonuç

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde üçüncü hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise beşinci hafta müsabakaları başladı.

25.10.2019 22:48
Basketbol: Toplu sonuç

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde üçüncü hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise beşinci hafta müsabakaları başladı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Türkiye Basketbol 1. Ligi

1881 Düzce Belediyespor-Bornova Belediyespor: 68-54

Merkezefendi Belediyespor-Yalovaspor: 72-87

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Nesibe Aydın-Bursa Büyükşehir: 67-81

BOTAŞ Gelişim-Bayraklı Belediyespor: 59-74

Urla Belediyespor-İstanbul Üniversitesi: 55-75

Kaynak: AA
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