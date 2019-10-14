Basketbol: Toplu sonuç

Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise ilk hafta tek karşılaşmayla tamamlandı.

14.10.2019 01:55
Basketbol: Toplu sonuç

Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise ilk hafta tek karşılaşmayla tamamlandı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Basketbol Süper Ligi

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor: 64-84

Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka: 77-85

Teksüt Bandırma-Anadolu Efes: 84-66

Sigortam.net İTÜ Basket-Darüşşafaka Tekfen: 61-98

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Galatasaray-Çankaya Üniversitesi: 89-64

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.