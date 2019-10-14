Basketbol: Toplu sonuç
Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise ilk hafta tek karşılaşmayla tamamlandı.
Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise ilk hafta tek karşılaşmayla tamamlandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Basketbol Süper Ligi
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor: 64-84
Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka: 77-85
Teksüt Bandırma-Anadolu Efes: 84-66
Sigortam.net İTÜ Basket-Darüşşafaka Tekfen: 61-98
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Galatasaray-Çankaya Üniversitesi: 89-64