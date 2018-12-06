Basketbol: Toplu Sonuç
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta, oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta, oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı.
Günün tek maçında Gaziantep Basketbol, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 65-63 mağlup etti.
Ligde 9. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray: 79-84
Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan: 86-90
Fenerbahçe-Pınar Karşıyaka: 80-72
Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 82-77
Türk Telekom-TOFAŞ: 85-72
Banvit-Afyon Belediyespor: 72-71
Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji: 65-63
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