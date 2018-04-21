Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasına 4 maçla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 33. haftası ise yapılan 8 karşılaşmayla sona erdi.

İki ligde bugün yapılan maçlar sonunda alınan sonuçlar şöyle oldu:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Eskişehir Basket-Yeşilgiresun Belediyespor: 86-75

Gaziantep Basketbol-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 79-67

Anadolu Efes-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 86-67

Pınar Karşıyaka-Muratbey Uşak: 78-74

Türkiye Basketbol 1. Ligi

İstanbulspor Beylikdüzü-Bursaspor Durmazlar: 78-84

Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Akhisar Belediyespor: 76-90

Petkim Spor-Bahçeşehir Koleji: 65-90

Bandırma Kırmızı-Selçuklu Belediyespor: 83-92

Yalova Group Belediye-Sigortam.net Bakırköy Basket: 95-88

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Türk Telekom: 112-117

Antalyaspor-Ankara DSİ: 86-78

Düzce Belediyespor-Karesispor: 80-74