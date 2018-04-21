Basketbol: Toplu Sonuç
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasına 4 maçla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 33. haftası ise yapılan 8 karşılaşmayla sona erdi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasına 4 maçla devam edilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 33. haftası ise yapılan 8 karşılaşmayla sona erdi.
İki ligde bugün yapılan maçlar sonunda alınan sonuçlar şöyle oldu:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Eskişehir Basket-Yeşilgiresun Belediyespor: 86-75
Gaziantep Basketbol-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 79-67
Anadolu Efes-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 86-67
Pınar Karşıyaka-Muratbey Uşak: 78-74
Türkiye Basketbol 1. Ligi
İstanbulspor Beylikdüzü-Bursaspor Durmazlar: 78-84
Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Akhisar Belediyespor: 76-90
Petkim Spor-Bahçeşehir Koleji: 65-90
Bandırma Kırmızı-Selçuklu Belediyespor: 83-92
Yalova Group Belediye-Sigortam.net Bakırköy Basket: 95-88
Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Türk Telekom: 112-117
Antalyaspor-Ankara DSİ: 86-78
Düzce Belediyespor-Karesispor: 80-74